Fotos revelan lo que decía la nota urgente que Marco Rubio entregó a Trump en medio de una reunión

El presidente Donald Trump se encontraba el miércoles en una mesa redonda con influencers conservadores en la Casa Blanca cuando una escena captó la atención de los fotógrafos. En el Salón Azul, el secretario de Estado, Marco Rubio, se mantenía de pie al fondo de la sala, visiblemente impaciente por comunicarle algo al mandatario.

Cuando la reunión estaba por cumplir una hora, Rubio se acercó al presidente, le susurró unas palabras y le entregó una nota escrita a mano en papel membretado de la Casa Blanca. Un fotógrafo de Associated Press logró captar el mensaje:

"Necesita aprobar una publicación en Truth Social pronto para poder anunciar el acuerdo primero".

Instantes después, Trump interrumpió brevemente la conversación con los asistentes:

"Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo sobre Oriente Medio y que me van a necesitar muy pronto", dijo. "Así que responderemos un par de preguntas más".

La nota llegaba en un momento clave. Mientras tanto, el principal asesor de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff; el primer ministro catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; y otros altos funcionarios participaban en Egipto en el tercer día de negociaciones de paz entre Israel y Hamás.

La publicación

Las conversaciones, centradas en los puntos más delicados del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza, parecían avanzar hacia un resultado histórico.

Al inicio del evento, Trump había comentado a los periodistas que planeaba viajar "hacia finales de semana" a Oriente Medio, con posibles paradas en Egipto y, "si las circunstancias lo permiten", en la Franja de Gaza.

Aun después de recibir la nota, el presidente continuó respondiendo preguntas y conversando con los influencers, mientras Rubio esperaba con gesto tenso. Casi diez minutos más tarde, Trump anunció su partida:

"Tengo que irme ahora para intentar resolver algunos problemas en Oriente Medio, aunque estoy muy bien representado por nuestro secretario de Estado. Probablemente él podría hacer un trabajo incluso mejor que yo, pero ¿quién sabe?".

El mandatario agregó:

"No queremos correr ningún riesgo. Así que vamos a ir y hacerlo".

Trump sugirió que la fiscal general, Pam Bondi, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se quedaran para responder preguntas, aunque el evento terminó disolviéndose poco después. Antes de retirarse, dejó una última promesa:

"Vamos a conseguir la paz en Oriente Medio. Eso es lo que queremos hacer".

La confirmación no tardó en llegar. A las 6:51 de la tarde, apenas dos horas después del episodio, Trump publicó en su cuenta de Truth Social:

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz".