Hombre de Connecticut gana un millón de dólares con raspadito, meses después de llevarse $100,000

Un boleto raspadito convirtió a Shelley Suttles en millonario en Connecticut. ( FUENTE EXTERNA )

La suerte volvió a sonreírle a Shelley Suttles, un residente de Bridgeport, quien ganó un premio de un millón de dólares con un boleto raspadito, apenas unos meses después de haberse llevado otro premio de 100,000 dólares en otro sorteo estatal.

Según informó la Lotería de Connecticut, Suttles compró el boleto ganador del juego Ultimate 7s el pasado 30 de septiembre en una tienda local mientras realizaba diligencias. "Casi me desmayo. Rasqué la casilla y vi un millón de dólares. Nunca había visto eso en un boleto", dijo al organismo. "Llamé a mi hermana y empezó a gritar. Tampoco podía creerlo".

Durante el verano, Suttles también había ganado 100,000 dólares en el juego Cash5, desafiando dos veces las probabilidades de obtener premios de gran magnitud en menos de un año.

Las probabilidades de ganar el millón de dólares en Ultimate 7s son de 1 entre 1.3 millones, y las de obtener 100,000 en Cash5 son de 1 entre 324,632, según la autoridad estatal. Ganar dos premios de ese tipo en tan poco tiempo se considera un hecho extraordinariamente improbable.

El afortunado ganador aseguró que destinará parte del dinero a pagar deudas y realizará donaciones a su iglesia. La tienda Grand Package Store, donde se vendió el boleto, recibirá una bonificación de 10,000 dólares por haber expedido el ticket premiado.

Casos similares no son inéditos en Estados Unidos. En 2023, un hombre de Brooklyn ganó 10 millones de dólares en un boleto rasp