Cónsul dominicano en España se reúne con estudiantes dominicanos becados por el Mescyt
La reunión se realizó en el Centro de Estudios Financieros de Madrid
El cónsul general de la República Dominicana en España, José Marte Piantini, se reunió este jueves con los estudiantes dominicanos becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) en el Centro de Estudios Financieros en Madrid.
Marte Piantini expresó por medio de un tuit, su satisfacción por compartir con los jóvenes, a quienes calificó como un "ejemplo del compromiso del presidente Luis Abinader con la educación y la juventud dominicana".
- "Madrid: grato placer reunirme en el Centro de Estudios y Financiero (CEF) @estudiosCEF, con estudiantes dominicanos becados por @MMescyt. Un ejemplo claro del compromiso del Pdte. @LuisAbinader con la educación y los jóvenes de la nación dominicana, que construyen oportunidades", posteó Marte Piantini.
Becas internacionales
El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) entregó en junio a 603 estudiantes dominicanos las cartas que los acreditan como beneficiarios para cursar maestrías en comunicación, marketing, ciberseguridad, medicina y carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en 19 universidades e institutos ubicados en España, Colombia, Suiza, Italia, Brasil y México.
Entre las instituciones de educación superior en España se encuentran la Universidad Alfonso X El Sabio, CMI Business School, ENAE Business School y el Instituto Europeo di Design, entre otras. También figuran la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, la Universidad Anáhuac Cancún en México y el SWISS Education Group en Suiza.