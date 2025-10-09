Cónsul dominicano en España se reúne con estudiantes dominicanos becados por el Mescyt

José Marte Piantini junto a los estudiantes dominicanos becados en la reunión en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en España, José Marte Piantini, se reunió este jueves con los estudiantes dominicanos becados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) en el Centro de Estudios Financieros en Madrid.

Marte Piantini expresó por medio de un tuit, su satisfacción por compartir con los jóvenes, a quienes calificó como un "ejemplo del compromiso del presidente Luis Abinader con la educación y la juventud dominicana".

"Madrid: grato placer reunirme en el Centro de Estudios y Financiero (CEF) @estudiosCEF, con estudiantes dominicanos becados por @MMescyt. Un ejemplo claro del compromiso del Pdte. @LuisAbinader con la educación y los jóvenes de la nación dominicana, que construyen oportunidades", posteó Marte Piantini.

Becas internacionales

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) entregó en junio a 603 estudiantes dominicanos las cartas que los acreditan como beneficiarios para cursar maestrías en comunicación, marketing, ciberseguridad, medicina y carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) en 19 universidades e institutos ubicados en España, Colombia, Suiza, Italia, Brasil y México.

Entre las instituciones de educación superior en España se encuentran la Universidad Alfonso X El Sabio, CMI Business School, ENAE Business School y el Instituto Europeo di Design, entre otras. También figuran la Universidad Sergio Arboleda en Colombia, la Universidad Anáhuac Cancún en México y el SWISS Education Group en Suiza.