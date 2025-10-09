Reconocen a Augusto Taveras con el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta

María Alejandra Castillo, Haydeé Rainieri, Augusto Taveras, Raquel Peña, Roberto Álvarez, María Amalia León y Celinés Toribio durante la celebración del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta el jueves 9 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

Augusto Taveras fue reconocido este jueves durante la séptima edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, celebrada en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en un acto encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Taveras, un dominicano residente en la ciudad de Nueva York que emigró a Estados Unidos en 1971, logró consolidar su vida laboral en el sector empresarial tras adquirir un supermercado, lo que marcó el inicio de su exitosa trayectoria como emprendedor.

"Créanme que para mí es motivo de gran satisfacción poder recibir este premio de un hombre que hizo cosas al igual como yo la vengo haciendo por muchos años. No olvidando nunca que hay muchas personas en este mundo y en nuestro país que necesitan siempre de una mano amiga", expresó Taveras en su discurso.

El galardonado, además de recibir una estatuilla, obtuvo un premio de un millón de pesos otorgado por el Banco de Reservas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/24932ce4-26a9-4494-8a65-40017e16482c-3dec38b2.jpg Los reconocidos en esta edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/022c3bc2-089c-44c1-9475-222ce178c180-1381e423.jpg Haydeé Kuret de Rainieri preside la comisión permanente del premio Oscar de la Renta. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/46d4a695-d350-4521-865e-5f35d8867f09-6643911b.jpg El canciller Roberto Álvarez. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Durante la ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, destacó la importancia del premio y rindió homenaje a los dominicanos que, pese a vivir fuera del país, continúan siendo parte esencial de la identidad nacional.

"Generación tras generación la creatividad dominicana ha continuado cruzando océano tras océano, dejando rastros de cultura, trabajo y civismo. Ellos son pruebas de que la patria no termina en las costas de nuestra isla; la patria se extiende hasta el más recóndito lugar donde un dominicano trabaja con dignidad, crea con pasión, comparte con generosidad y mantiene vivo el orgullo de su origen", expresó Álvarez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/10/7391ab11-60e5-4dd4-a768-0fdb58250e12-71012259.jpg Augusto Taveras agradece el reconocimiento. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

¿Quién es Augusto Taveras?

Originario de Los Ranchos de Babosico, provincia Santiago, Augusto Taveras emigró a Nueva York en 1971, donde inició su vida laboral hasta convertirse en empresario tras adquirir un supermercado.

Motivado por su amor a la República Dominicana y consciente de las necesidades de las comunidades rurales, creó la Fundación Rancheros Unidos, con la que ha transformado la vida de cientos de familias campesinas, donando más de 500 viviendas completamente amuebladas.

Su labor social incluye la construcción de centros educativos, deportivos y de salud, así como la entrega de becas a jóvenes y la cobertura de gastos médicos de cirugías especiales.

De manera regular, viaja a la República Dominicana para desarrollar proyectos en colaboración con la Asociación de Pescadores y Agricultores de Sabana Iglesia , la Fundación Padre Emiliano Tardif, el Liceo Prof. Rafael Onofre Grullón, entre otras instituciones de Santiago de los Caballeros.

Cada año, junto a empresarios dominicanos y estadounidenses radicados en Nueva York, organiza actividades de recaudación de fondos para continuar con las iniciativas altruistas de su fundación