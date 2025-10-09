×
Trump sugiere que España debería ser "expulsada" de la OTAN

La Alianza Atlántica tiene 32 miembros, y España es uno de los países con menor gasto en defensa del bloque

    Expandir imagen
    Trump sugiere que España debería ser expulsada de la OTAN
    Recopilación de imagenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de España, Pedro Sánchez. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió el jueves que España sea expulsada de la OTAN debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en defensa del 5 % que había solicitado el presidente de Estados Unidos.

    "Tuvimos un rezagado, era España", declaró Trump en el Despacho Oval, al repasar el reciente compromiso de casi todos los miembros de la Alianza Atlántica para aumentar su gasto militar. "No tienen excusa para no hacer esto. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", añadió.

    • "Solicité que pagaran un 5 % y no un 2 %, y la mayoría de la gente pensó que eso no iba a suceder. Y sucedió prácticamente de manera unánime", recordó Trump, en alusión a esa negociación en el seno de la Alianza Atlántica.

    Excepción de España

    La excepción fue España. Su presidente de gobierno, el socialista Pedro Sánchez, justificó el rechazo a incrementar el gasto de defensa porque, entre otras cosas, ese dinero servía para aumentar el Estado de bienestar.

    "A ellos les va bien, creo que debido a muchas de las cosas que hemos hecho", dijo Trump en presencia del presidente finlandés, Alexander Stubb.

    La Alianza Atlántica tiene 32 miembros, y España es uno de los países con menor gasto en defensa del bloque.

