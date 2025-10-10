Presidente de Brooklyn defiende a la fiscal de NY y acusa a Trump de "campaña de venganza"

El dominicano Antonio Reynoso, actual presidente del condado de Brooklyn. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de las crecientes tensiones políticas entre el presidente Donald Trump y la fiscal general de Nueva York, Letitia "Tish" James, el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, emitió una declaración en defensa de la funcionaria y en rechazo a los ataques del mandatario republicano.

En su comunicado, Reynoso calificó a Trump como "corrupto" y "tiránico", mientras elogió a James por su "honor, compasión e incansable búsqueda de justicia" para los neoyorquinos.

"Nadie teme más a la fiscal general Tish James que Donald Trump, y con razón. Mientras que Donald Trump es corrupto, tiránico y está a merced de su propia cobardía, la fiscal general James es honorable, compasiva e incansable en su búsqueda de justicia para el pueblo de Nueva York", expresó Reynoso.

El presidente del condado subrayó que James representa "lo mejor del sistema democrático", en contraste con el comportamiento del exmandatario, a quien acusó de buscar destruirlo "en su búsqueda de poder, lucro y vanidad".

El enfrentamiento

Las declaraciones de Reynoso se producen tras los recientes ataques verbales de Donald Trump contra la fiscal general, a quien ha acusado de liderar una "cacería política" en su contra por el juicio civil por fraude empresarial en Nueva York.

El caso, impulsado por la oficina de James, resultó en una sentencia millonaria contra Trump y su organización, tras determinarse que inflaron el valor de sus activos para obtener ventajas financieras.

El presidente ha respondido con una serie de declaraciones y publicaciones en redes sociales en las que acusa a la fiscal general de actuar por motivaciones políticas.

"Nueva York no se rinde"

Reynoso recordó además las palabras de James durante un reciente acto público, destacando su llamado a la valentía y la resistencia frente a los ataques del expresidente.

"Ayer, la fiscal general James, en sus propias palabras, nos recordó lo que todos los neoyorquinos sabemos: somos valientes. No nos acobardamos ante los tiranos. No nos inclinamos ante los reyes autoproclamados. Y no nos rendimos ante Donald Trump y su gobierno corrupto", citó el funcionario.

Finalmente, Reynoso afirmó que "Nueva York despertó" y está lista para enfrentar los intentos del expresidente de usar el poder político para perseguir a sus adversarios.

"Hoy, Nueva York despertó lista para poner fin a la campaña de venganza de Donald Trump contra sus enemigos políticos, su persecución de nuestros vecinos inmigrantes y su guerra contra nuestra democracia", concluyó.