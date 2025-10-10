La Casa Blanca anuncia que comenzaron los despidos de empleados públicos

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante una conferencia de prensa sobre cómo el cierre del gobierno de Estados Unidos ha entrado en su décimo día, con la administración estadounidense señalando que los despidos de empleados públicos son inminentes y podrían ser permanentes. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

La Casa Blanca dijo el viernes que las agencias federales habían empezado a realizar despidos a causa del cierre del gobierno estadounidense.

"Los RIF han comenzado", dijo en X Russ Vought, el jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, en alusión a las denominadas "reducciones de personal" gubernamental. Un portavoz de la OMB confirmó a AFP que los despidos "han comenzado" en cantidades "sustanciales".

Empleados afectados

Unos 750,000 empleados que se vieron obligados a dejar sus puestos de trabajo, o a seguir trabajando, sin sueldo, están afectados por el pulso entre republicanos y demócratas en el Congreso.

Ambos se achacan el bloqueo para extender el gasto público, a causa de las diferencias sobre la cobertura sanitaria de millones de estadounidenses.

El próximo miércoles unos 1.3 millones de miembros del servicio militar en activo están a punto de no recibir su paga, algo que no ha ocurrido en ninguno de los cierres gubernamentales de la historia moderna.

"No estamos de buen humor aquí en el Capitolio, es un día sombrío. Hoy marca el primer día en que los trabajadores federales en todo Estados Unidos recibirán un cheque de pago parcial", dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una conferencia de prensa en el décimo día del cierre.