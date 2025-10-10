Dominicano en Chile denuncia error en documento de identidad de su hija por parecer "china"

Imagen de un documento de identidad chileno. ( FUENTE EXTERNA )

Un dominicano residente en Chile denunció un error en el carnet de identidad de su hija emitido por el Registro Civil de ese país, en el que aparece con nacionalidad china.

Beato Liriano, como fue identificado, contó que, al revisar el documento de identidad para extranjeros de su hija Ariurka, notó que en el lugar donde debía estar la nacionalidad figuraban las letras "CHN", correspondientes a China.

Liriano comentó a un medio del país sudamericano que "en la foto aparece que es medio achinadita, digo yo, y digo que por eso a lo mejor no chequearon el documento".

"Yo le pido la foto para enviársela a la persona con la que va a trabajar y me dice: ´Pero hay un error papi', ¿cómo así? Me confundo porque en la mía dice chilena, pero la de ella tiene CHN, y yo pienso que es chilena, y cuando ella va allá le dicen que no, no es chilena, es china", añadió.

Registro Civil admite el error

Según un comunicado del Registro Civil al que tuvo acceso BioBioChile, Ariurka había solicitado su primera cédula de identidad para extranjeros el pasado 9 de julio en la oficina de Tobalaba, pero el documento fue entregado recién el 1 de octubre, después de tres meses de espera.

Tras acudir a reclamar, le informaron que debía repetir el trámite, lo que podría tardar un mes adicional. No obstante, el organismo confirmó posteriormente que la cédula fue devuelta para su reimpresión y que sería enviada nuevamente a la oficina correspondiente "garantizando la correcta emisión del documento".

El Registro Civil recordó además que toda persona debe revisar cuidadosamente sus datos antes de recibir el documento, y que, si se detecta un error, este debe devolverse de inmediato para su corrección.