Dos dominicanos entre las cinco víctimas halladas desnudas y torturadas en Puerto Rico

Imagen ilustrativa de la escena de un crimen. Dos dominicanos figuran entre los cinco muertos hallados en Puerto Rico

La comunidad dominicana está consternada tras confirmarse que al menos dos de los cinco hombres encontrados muertos y abandonados en Carolina y Santurce eran ciudadanos de República Dominicana. Los cuerpos, desnudos, presentaban señales de tortura y mutilación, lo que sugiere un mensaje de terror detrás del macabro hallazgo.

Escenas horribles y "mensajes" detrás del crimen

Los hallazgos ocurrieron con apenas cinco horas de diferencia la madrugada del lunes: uno en la avenida Paseo de los Gigantes, en Carolina, y otro en la barriada Figueroa, Santurce. Las víctimas fueron abandonadas desnudas, con signos claros de tortura, heridas de bala y mutilaciones: al menos a uno le fue cercenado un dedo.

Se cree que los autores intentaban enviar un mensaje de poder, venganza, humillación o escarmiento. Las características de las escenas —cuerpos apilados, mutilaciones, desnudez— evocan signos ritualistas o simbólicos más que crímenes casuales.

El superintendente de la Policía, Joseph González, ha señalado que "probablemente tiene que ver con narcotráfico", aunque no descarta otras hipótesis.

Por su parte, fuentes ligadas a la investigación mencionan que han recibido confidencias apuntando al crimen organizado como posible responsable.

¿Quiénes eran las víctimas dominicanas?

Según la prensa puertorriqueña, una de las víctimas fue Eliezer Derickson Messon (30 años), residente en Santurce, quien portaba un pasaporte dominicano.

Otro de los hallados fue Ramón Pierret (41 años), también dominicano, identificado como uno de los tres cuerpos de Carolina.

Además de los dominicanos, las otras víctimas eran jóvenes de Puerto Rico: Nathan Borques, Wilber Javier Germoso, ambos de 18 años, fueron hallados en Santurce, con señales de violencia extrema.

En la escena de Carolina también apareció el cuerpo de otro joven puertorriqueño, Jean Daniel Santana Márquez, además de los dominicanos ya mencionados.

No se ha reportado que los dominicanos tuvieran antecedentes penales.