Aerolíneas chinas

EE. UU. quiere prohibir que aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia

El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Transporte, propuso prohibir que las aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia en sus rutas hacia su territorio

    EE. UU. quiere prohibir que aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia
    EE. UU. quiere prohibir a las aerolíneas chinas sobrevolar Rusia. (FUENTE EXTERNA)

    El gobierno estadounidense quiere prohibir que las aerolíneas chinas que viajan a Estados Unidos sobrevuelen Rusia, según un documento oficial del Departamento de Transportes publicado el jueves.

    El sobrevuelo de territorio ruso para ir de China a Estados Unidos es "injusto" porque "otorga una ventaja competitiva" a las compañías chinas, afirma el documento de cinco páginas consultado por la AFP.

    "La ruta más eficaz para unir algunos puntos de Estados Unidos y China implica sobrevolar el espacio aéreo ruso", señala la nota del Departamento de Transporte estadounidense.

    • Esta opción es ventajosa "porque lleva generalmente a una duración de vuelo más corta, ofreciendo así una opción más atractiva para los viajeros" y permite "a los operadores ahorrar combustible y reducir otros gastos de explotación".
    Rusia cerró su espacio aéreo a las compañías estadounidenses en mayo de 2022.

    Impacto

    Estados Unidos había prohibido antes, en marzo, justo después de la invasión de Ucrania los vuelos rusos por encima de su territorio.

    Consultado sobre el tema este viernes, Guo Jiakun, vocero del ministerio chino de Relaciones Exteriores, lamentó el proyecto estadounidense.

    "Sugerimos a Estados Unidos que reflexione sobre el impacto de sus políticas sobre sus propias empresas, más que reprimir de manera irrazonable a otros países y dejar que los consumidores mundiales paguen la factura", estimó.

