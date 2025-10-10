Melania Trump dice que tiene "canal abierto" con Putin por niños de Ucrania

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo este viernes que ha estado en contacto con el presidente ruso, Vladimir Putin, por el destino de los niños ucranianos apropiados por Rusia en el marco de la guerra.

Melania, de 55 años, aseguró desde la Casa Blanca que ocho niños ucranianos se habían reencontrado con su familia en las últimas 24 horas gracias a las negociaciones entre su equipo y el de Putin.

"Putin y yo hemos mantenido una comunicación fluida sobre el bienestar de estos niños" ucranianos que residen en Rusia, después de que su esposo Donald Trump le entregara al mandatario ruso una carta suya durante la cumbre bilateral que los dos presidentes mantuvieron en Alaska.

"Han pasado muchas cosas desde que el presidente Putin recibió mi carta el pasado mes de agosto. Respondió por escrito mostrando su disposición a colaborar directamente conmigo", declaró.

La exmodelo de 55 años nacida en Eslovenia también dijo que ambas partes habían mantenido "reuniones y llamadas extraoficiales, todas ellas de buena fe".

"Ocho niños se han reunido con sus familias en las últimas 24 horas". Uno de ellos, una niña que había sido desplazada por los combates, estaba regresando de Ucrania a Rusia, señaló.

Niños secuestrados

Kiev ha acusado a Moscú de secuestrar a casi 20,000 niños de zonas del este y el sur de Ucrania tras la invasión de febrero de 2022. Ucrania ha convertido la cuestión de los niños secuestrados en una prioridad diplomática.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y su comisionada para los derechos de la infancia, Maria Lvova-Belova, por acusaciones de secuestro de menores.

Melania Trump afirmó en su anuncio que Rusia había "demostrado su disposición" a compartir detalles para identificar a los niños secuestrados, incluyendo biografías y fotografías.

Aseguró que seguirá trabajando para que más niños regresen a sus hogares. "Esta es una iniciativa importante para mí", sostuvo.