Ningún sobreviviente tras explosión en fábrica de EE. UU.

Las 18 personas desaparecidas tras una explosión registrada en una fábrica de municiones en el sur de Estados Unidos se presumen muertas, declaró este sábado el comisario de la localidad.

"Podemos asumir en este momento que han fallecido", declaró Chris Davis, sheriff del condado de Humphreys, Tennessee, en una conferencia de prensa desarrollada al día siguiente del desastre.

"Actualmente estamos identificando los cuerpos", indicó.

Inicialmente las autoridades habían comunicado una cifra de 19 desaparecidos, antes de reducirla esa misma noche.

La explosión ocurrió alrededor de las 07H45 locales del viernes (12H45 GMT) e hizo estallar un edificio entero en la planta de Accurate Energetic Systems.

El lugar estaba ubicado cerca de la ciudad de Bucksnort, en una zona boscosa y montañosa alejada de las áreas urbanas, a más de 80 km al oeste de Nashville, la capital de Tennessee.

Los escombros se extendieron sobre un área de 800 m² alrededor de la planta, dijo Davis el viernes. Un equipo inspeccionó el lugar para asegurarse de que no hubiera sustancias químicas presentes que pudieran poner en peligro el trabajo de los rescatistas.

Actividad criminal

El sheriff se negó el sábado a descartar actividad criminal. "Podrían pasar varios días, semanas o incluso meses antes de que podamos saberlo", dijo a los periodistas.

Varias agencias federales acudieron al lugar, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el FBI, declaró Davis.

Imágenes de televisión difundidas el viernes mostraron un edificio completamente devastado y en llamas y vehículos destruidos por la explosión.

En un comunicado publicado en su sitio web, Accurate Energetic Systems calificó el hecho de "trágico accidente".

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias, colegas y comunidades afectadas por este suceso", añadió la compañía.

Fundada en 1980, la empresa afirma estar "especializada en el desarrollo, fabricación, manipulación y almacenamiento de una amplia gama de productos energéticos y explosivos para los sectores militar, aeroespacial y de demolición comercial".