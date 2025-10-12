Cuatro muertos y 20 heridos en un tiroteo en un bar de Carolina del Sur

La Policía de Carolina del Sur, en Estados Unidos, calificó el hecho como "una tragedia difícil para todos" y pidió paciencia mientras continúa la investigación. "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", añadió el comunicado. ( FUENTE EXTERNA. )

Cuatro personas murieron y al menos 20 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la madrugada de este domingo en un bar de la isla St. Helena, informaron las autoridades.

El hecho tuvo lugar en Willie's Bar and Grill, un establecimiento muy concurrido de la zona costera, donde se encontraban decenas de personas al momento del ataque. Cuando los agentes del condado de Beaufort llegaron al lugar, encontraron a varias víctimas con heridas de bala y un gran número de testigos que buscaban refugio en comercios y viviendas cercanas.

"Varias personas corrieron hacia negocios y propiedades vecinas para ponerse a salvo de los disparos", indicó la Oficina del Sheriff del condado en un comunicado publicado en la red social X.

La institución calificó el hecho como "una tragedia difícil para todos" y pidió paciencia mientras continúa la investigación. "Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos", añadió el comunicado.

Cuatro personas fueron halladas sin vida en el lugar, mientras que al menos 20 resultaron heridas. De ellas, cuatro permanecen en condición crítica en hospitales de la zona.

Las autoridades no han revelado las identidades de las víctimas ni ofrecido detalles sobre posibles sospechosos o el motivo del ataque.