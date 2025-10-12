La nueva embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, fue juramentada en el cargo.

La juramentación fue comunicada por la diplomática, quien publicó el acto en su cuenta de Instagram.

Campos fue confirmada en el cargo el pasado siete de octubre por el Senado de Estados Unidos, tras sernominada por el presidente Donald Trump.

La confirmación de Campos se produjo mediante una votación en bloque, junto a más de un centenar de nominaciones pendientes del presidente Donald Trump, que habían permanecido estancadas en el Congreso debido a disputas entre senadores republicanos y demócratas.

El mensaje de la diplomática

"Me siento muy honrada y me siento tan bendecida de haber sido confirmada por el Senado de los Estados Unidos, y jurado servir a mi país como embajadora del presidente Trump en la República Dominicana. Estoy muy agradecida a mis padres, mis cuatro increíbles hijos, mis hermanos, y todos mis amigos - y especialmente al presidente Donald J. Trump y @secrubio por su confianza y confianza en mí para servir en este importante papel", escribió en Instagram.

Además, dijo sentirse bendecida por haber sido confirmada junto con "tantos de mis queridos colegas que salen a servir a nuestro país en muchos puestos de todo el mundo - y les deseo a todos éxito en sus respectivas embajadas".

Mudanza a RD

"Pronto me mudaré a Santo Domingo, donde me dedicaré a promover los intereses de nuestra gran nación a través de la increíble e importante agenda America First (primero América) del presidente Trump!", adelantó sobre su agenda en el país.

Además, Leah Francis Campos pide que "envíen sus oraciones para que Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Madre Santísima estén siempre a mi lado mientras me embarco en este increíble próximo capítulo de mi vida!".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/12/leah-francis-campos2-24b159a1.jpg Leah Francis Campos al momento de firmar el libro de su juramentación. (FUENTE EXTERNA)

¿Quién es Leah Francis Campos?

La nueva embajadora de Estados Unidos es madre de cuatro hijos y proviene de una familia "de patriotas" católica de Arizona. Siendo devota católica se ha posicionado a favor de la vida y la familia, y defiende la economía de libre mercado. En los últimos días se supo que es divorciada.

En 2012 comenzó su vida política participando en las elecciones primarias por el Partido Republicano para ser representante del Distrito 9 de Arizona para la Cámara de Representantes.

Por medio de un comunicado realizado por el presidente Trump en diciembre del año pasado informó que Campos sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Durante su audiencia de confirmación, en mayo pasado, Francis Campos resaltó los orígenes como inmigrantes de sus padres y se presentó como un "producto del sueño americano" ante los senadores del comité que evaluaron su capacidad para ocupar el puesto.