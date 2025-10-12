Un helicóptero Bell 222 de 1980 se estrelló este sábado contra una hilera de árboles cerca de la Pacific Coast Highway, en la playa de Huntington Beach, dejando al menos cinco personas heridas, según informó la Policía local a CBS News.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., cuando la aeronave —con matrícula N222EX— descendía lentamente hacia la línea de árboles y, de manera repentina, se desvió hacia arriba antes de perder el control y precipitarse a tierra.

De acuerdo con las autoridades, dos personas a bordo del helicóptero fueron rescatadas con vida, mientras que tres peatones que se encontraban en tierra resultaron heridos. Todos fueron trasladados a hospitales cercanos y se desconoce su condición actual.

Testimonios del accidente

"Estaba literalmente debajo del helicóptero cuando se estrelló. Mi vida pasó ante mis ojos", relató un testigo que grabó el momento y publicó el video en TikTok.

Otro testigo identificado como Robinson dijo a Fox News que en un principio pensó que se trataba de una filmación.

"Parecía una acrobacia. Dio varias vueltas y se estrelló. Fue una locura", afirmó.

"Mientras descendía, oí un ´ping´ y una pieza salió volando. Ahí fue cuando empezó a girar sin control", agregó.

Videos publicados en redes sociales muestran al helicóptero descendiendo sobre la zona urbana mientras los espectadores observan con sorpresa, antes de impactar contra los árboles y caer en una intersección cercana a la playa.