Indotel y la ABA orientarán a la diáspora en EE. UU. sobre envío de remesas vía digital

El director de Indotel, Guido Gómez Mazara, habla de la iniciativa de educación financiera en los principales consulados dominicanos de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) iniciarán una campaña de educación financiera en los principales consulados dominicanos de Estados Unidos para orientar a la diáspora sobre el uso de transferencias bancarias digitales para evitar el pago tributario del 1 % que se aplicará en ese país a los envíos de remesas en efectivo a partir de enero de 2026.

La capacitación comenzará el 1 de noviembre y se implementará en las sedes consulares de Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, Boston y Miami, con actividades de orientación que permitirán a los ciudadanos conocer y utilizar opciones digitales que no estarán sujetas al gravamen.

El anuncio fue hecho por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, junto a la presidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Rosanna Ruiz.

El Indotel informó en una nota de prensa, que la actividad fue realizada en la Casa de la Cultura Dominicana en Nueva York, donde Gómez Mazara explicó que esta iniciativa busca optimizar el uso digital para el envío de las remesas desde Estados Unidos hacia República Dominicana, promoviendo el acceso a canales más seguros, rápidos y económicos.

Dijo que el 80 % de las remesas que recibe el país proviene de EE. UU., "constituyendo un soporte esencial para miles de familias"; sin embargo, gran parte de estos envíos todavía se realizan en efectivo físico, práctica que será gravada con el nuevo impuesto.

"El 40 % de los dominicanos que envía remesas en efectivo posee cuentas bancarias activas, pero apenas un 14 % utiliza medios digitales para realizar sus transferencias", señaló.

Brecha digital

"Esta brecha representa un reto que se busca superar mediante estrategias de sensibilización y formación coordinadas entre el sector público y privado", afirmó Gómez Mazara.

"En coordinación con la Asociación de Bancos hemos diseñado un programa integral de formación en nuestros consulados de Estados Unidos, con el propósito de educar y capacitar a nuestros compatriotas para que adopten transacciones digitales y eviten el cobro de ese 1 %, que afectará directamente a sus familias en el país", agregó.

Indotel y la Aba dijeron que con la estrategia buscan mitigar el impacto económico del nuevo impuesto que impondrá Estados Unidos de un 1 % a las remesas, así como fortalecer la inclusión financiera y modernizar los canales de transferencia de recursos hacia el país, "generando mayor seguridad, trazabilidad y eficiencia en estas operaciones".