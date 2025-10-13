Un restaurante de comida dominicana ubicado en el Bronx fue asaltado la madrugada del domingo por al menos dos individuos armados, según informó la Policía de Nueva York (NYPD).

Se trata de Bokaguá, situado en el vecindario de Riverdale, uno de los sectores considerados más seguros del Bronx. El establecimiento, que abrió sus puertas hace poco más de un año y actualmente se encuentra en proceso de expansión, fue víctima del robo mientras permanecía cerrado.

Los videos de seguridad muestran a dos personas forzando la puerta principal del restaurante y registrando las cajas donde se guarda el dinero. Los sospechosos se llevaron más de 10,000 dólares en efectivo y cheques, además de varias botellas de licor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40102-pm-1-62e8de44.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-3-092da438.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-2-ff0d0392.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-1-6a0c6955.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-0e0406a0.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-4-165fc059.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40102-pm-e8738624.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40101-pm-5-989a6eef.jpeg

Tras divulgar los audiovisuales, los propietarios del local pidieron la colaboración de la comunidad para identificar a los responsables.

Reacciones

"Es penoso que situaciones como estas ocurran en nuestra comunidad de Riverdale, uno de los lugares más seguros del Bronx, demostrando que ningún lugar está exento de estos actos lamentables y que la delincuencia en Nueva York está cada día peor, afectando a tantos negocios y familias que solo queremos salir adelante de manera honesta", escribió Gemmy Quelliz, propietaria de Bokaguá.

Las autoridades continúan investigando el caso y trabajan para dar con el paradero de los sospechosos.