Augusto Taveras, el dominicano que desde NY apoya educación y viviendas en su comunidad natal

Augusto Taveras, Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta 2025. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

Motivado por su amor a la República Dominicana, especialmente a su comunidad natal de Los Ranchos de Babosico, en una zona montañosa de la provincia Santiago, Augusto Taveras creó hace más de una década la Fundación Rancheros Unidos, con sede en Nueva York, con la que ha transformado la vida de cientos de familias campesinas.

Taveras fue reconocido el pasado jueves durante la séptima edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, galardón que distingue a los dominicanos que dejan huellas positivas tanto en las comunidades donde residen como en su país natal.

Originario de Los Ranchos de Babosico, Taveras emigró a Nueva York en 1971, donde inició su vida laboral hasta convertirse en empresario tras adquirir un supermercado.

A través de su fundación, ha cambiado la realidad de cientos de familias mediante la donación de más de 500 viviendas totalmente equipadas, entregadas de forma gratuita y amuebladas con artículos esenciales. Las comunidades beneficiadas cuentan con calles asfaltadas y rotuladas, servicio de agua potable y electricidad, garantizando espacios dignos y funcionales.

Las casas entregadas por la fundación tienen galería, sala, baño, cocina y dos o tres habitaciones, y en algunos casos incluyen una pequeña marquesina, donde los residentes realizan parte de sus actividades cotidianas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/rb2-1-scaled-ade740f0.jpg Casas coloridas donadas por la Fundación Rancheros Unidos de Nueva York. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/rb1-scaled-e82294e1.jpg Las casas tienen sala, galería, dos y tres habitaciones y cocina. (FUENTE EXTERNA)

La labor social de Taveras también incluye la construcción de centros educativos, deportivos y de salud,; la entrega de becas a jóvenes y la cobertura de gastos médicos de cirugías especiales.

Según un artículo de opinión publicado en Diario Libre, el incansable impulsor del desarrollo de Los Ranchos de Babosico, junto a los miembros de la fundación en Nueva York, ha apoyado firmemente la educación de los jóvenes.

Gracias a este esfuerzo, el programa de formación académica promovido por la fundación ha permitido que unos cuarenta jóvenes se conviertan en profesionales en diversas áreas, comprometidos con el progreso de su comunidad.

Otra labor altruista

La labor de Taveras no se limita a Los Ranchos de Babosico. Junto a su equipo, donó una vivienda al Orfanato Inmaculada Concepción en Santiago de los Caballeros, apoyando la educación y cuidado de niños y niñas de la región y honrando la memoria del sacerdote Emiliano Tardif.

Con esta donación, totalmente equipada y realizada por los miembros y empresarios que apoyan a la fundación en Nueva York, se busca brindar cuidado, educación y oportunidades a la niñez de Santiago y del Cibao, para ayudarlos a construir un mejor futuro.