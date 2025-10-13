×
Trump dice que está listo para llegar a un acuerdo de paz con Irán

En un discurso el mandatario se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares de Irán

    Trump dice que está listo para llegar a un acuerdo de paz con Irán
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al parlamento israelí, la Knesset, en Jerusalén, el 13 de octubre de 2025. (EFE/EPA/JALAA MAREY / POOL)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán y que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén.

    En un discurso ante el Parlamento de Israel, Trump se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica a principios de este año.

    Un gran golpe

    • "Encajaron un gran golpe, ¿no? (...) Lo recibieron por un lado, por el otro, y ¿saben que? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos", dijo Trump ante los diputados israelíes.

    "¿Estarían contentos con eso? Sería agradable, creo. Porque creo que ellos lo quieren", afirmó. "Estamos listos cuando ustedes lo estén", lanzó el estadounidense dirigiéndose a Irán.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.