Tormenta en costa este de EE. UU. desata estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey

Fuerte tormenta en costa este de EE. UU. provoca estado de emergencia en Nueva York y cancelación de eventos públicos. ( FUENTE EXTERNA )

Una fuerte tormenta que avanza desde el domingo por la costa este de Estados Unidos ha provocado la declaración de estado de emergencia en Nueva York y Nueva Jersey, generando la cancelación de vuelos y eventos públicos ante el riesgo de inundaciones costeras y vientos intensos.

Desde el pasado sábado, todo el estado de Nueva York se encuentra en emergencia, medida que se mantendrá hasta este lunes, autorizando la activación del personal de servicios de emergencia según sea necesario.

"A medida que la tormenta del noreste continúa avanzando por Nueva York, declaro el estado de emergencia en los distritos y condados más afectados por la tormenta", señaló la gobernadora Kathy Hochul.

Los estados en alerta son, Long Island, Westchester y la ciudad de NY.

"La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad, y sigo instando a extremar la precaución hasta que la tormenta haya pasado por el estado", declaró Hochul.

En la ciudad de Nueva York, las lluvias torrenciales y ráfagas de viento provocaron la cancelación de dos celebraciones importantes: el Desfile del Día de Colón y la Fiesta de los Pueblos Indígenas en Randall´s Island.

Los organizadores del desfile, una tradición de décadas que recorre la Quinta Avenida con bandas, carrozas y grupos comunitarios, anunciaron la suspensión definitiva del evento, aclarando que no será reprogramado.

Fuertes lluvias y vientos

Las alertas por viento e inundaciones costeras se mantendrán activas hasta esta noche. Los vientos han alcanzado ráfagas de hasta 80 km/h, mientras que las lluvias intermitentes continuarán hasta la noche del lunes, dejando acumulaciones de 2.5 centímetros en gran parte de la ciudad y hasta 7.6 centímetros en zonas costeras.

Aunque el riesgo de inundaciones repentinas es bajo, las autoridades advirtieron sobre posibles encharcamientos localizados y exhortaron a los residentes a evitar desplazamientos innecesarios.