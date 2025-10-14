El Departamento de Estado revoca visas a seis extranjeros por burlarse de la muerte de Charlie Kirk

Fotografía de archivo del 26 de julio de 2024 del comentarista y activista conservador Charlie Kirk durante un evento en West Palm Beach (Estados Unidos). ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este martes que ha revocado las visas de seis personas que "celebraron el atroz asesinato" del activista conservador Charlie Kirk.

Por medio de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, la cancillería estadounidense expresó que su país no tiene la obligación de acoger a extranjeros que deseen la muerte de sus ciudadanos.

Los extranjeros a quienes se les revocó la visa provienen de Argentina, Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay, y, según el comunicado, realizaron publicaciones en las que celebraban la muerte o hacían comentarios que el Departamento de Estado calificó de "atroces". Junto a cada ejemplo, la cuenta oficial añadió la frase: "Visa revocada".

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

"Un ciudadano argentino afirmó que Kirk ´dedicó toda su vida a difundir retórica racista, xenófoba y misógina´ y que merece arder en el infierno. Se le revocó la visa", publicó la entidad en su red social X.

De acuerdo con una captura de pantalla compartida por el Departamento de Estado, un ciudadano mexicano expresó que "Kirk murió siendo racista, murió siendo misógino" y afirmó que "hay gente que merece morir. Hay gente que haría del mundo un lugar mejor muerta. Visa revocada".

También se le revocó la visa a un ciudadano sudafricano que, a través de redes sociales, se burló de los estadounidenses que lamentaban la muerte de Charlie Kirk. El individuo afirmó que "les duele que la manifestación racista terminara en un intento de martirio" y sostuvo que Kirk "fue utilizado para impulsar un movimiento de nacionalistas blancos de pacotilla".

El comunicado finalizó señalando que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio defenderán "nuestras fronteras, nuestra cultura y a nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes migratorias".

"Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados", enfatizó.

Revocación de visas

El número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, había advertido el pasado 11 de septiembre que el gobierno podría revocar visas por expresiones en línea que glorificaran el asesinato del influencer y activista de derecha Charlie Kirk, e instó a los usuarios de internet a denunciar esas publicaciones.

"A la luz del horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país", escribió el subsecretario de Estado Christopher Landau en X.

Charlie Kirk, de 31 años, aliado del presidente Donald Trump y figura clave en el movimiento conservador juvenil, fue asesinado a tiros durante una conferencia el 10 de septiembre en una universidad en Utah.