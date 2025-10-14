Embajada de EE. UU. en Haití expresa apoyo a haitianos y les advierte sobre la maldad de las bandas
La legación estadounidense dijo que estas pandillas "fingen preocuparse por la gente mientras roban su futuro"
La Embajada de Estados Unidos en Haití emitió este martes un comunicado en el que expresó su apoyo al pueblo haitiano frente a las bandas criminales que, según señaló, "pretenden ayudar a los pobres mientras se benefician de la violencia y la explotación".
"El gobierno de los Estados Unidos apoya al pueblo haitiano contra las bandas criminales que pretenden ayudar a los pobres mientras se benefician de las espaldas de la gente a través de la violencia y la explotación. Estas pandillas no son héroes, son ladrones", indicó la misión diplomática.
- En el mensaje, la embajada mencionó como ejemplo a Chris-Roi Chery, alias Chrisla, a quien describió como un líder criminal que presume lujos obtenidos a costa del sufrimiento de la población.
"Muestra un reloj Rolex cubierto de diamantes por valor de más de 7,950 dólares, dinero que ganó con el sufrimiento de los pobres y los conductores de grifos y autobuses", señaló.
La legación estadounidense advirtió que estas pandillas "fingen preocuparse por la gente mientras roban su futuro", y exhortó a los ciudadanos haitianos a denunciar tanto a los delincuentes como a quienes los financian.
Con este mensaje, la embajada reafirmó el compromiso de Washington con los esfuerzos internacionales para restaurar la seguridad y la estabilidad en Haití, en medio del recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en el país.