Fabio Augusto Jorge-Puras

EE. UU. investiga a dos por narcotráfico; uno es exasesor del Gobierno y otro del ADN

La investigación se ha mantenido confidencial para no interferir con el proceso en el Distrito Sur de Miami, según la DNCD

    EE. UU. investiga a dos por narcotráfico; uno es exasesor del Gobierno y otro del ADN
    Fabio Augusto Jorge-Puras. (FUENTE EXTERNA)

    La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida están investigando a dos ciudadanos dominicanos por tráfico ilícito de drogas.

    Se trata de Fabio Augusto Jorge Puras, quien hasta mayo de este año se desempeñó como asesor del Poder Ejecutivo para las zonas francas. La información fue confirmada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que indicó en un comunicado que ha estado colaborando de manera activa "desde hace varios meses" con la DEA en esta investigación.

    Jorge Puras es actualmente el tesorero de las Águilas Cibaeñas.

    El otro dominicano investigado es Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

    Según las investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre 2003 y 2019. Jorge-Puras fue desvinculado de su cargo mediante el decreto 273-25, de fecha 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses informaran a la DNCD sobre la investigación.

    Investigación confidencial

    • Hasta el momento, ninguna de las agencias estadounidenses mencionadas ha publicado información oficial sobre el caso.

    "La indagatoria se ha realizado de manera confidencial para no entorpecer el proceso de investigación del Distrito Sur de Miami", señaló la DNCD en su comunicado.

