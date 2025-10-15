Estados Unidos deporta a República Dominicana a expolicía acusado de narcotráfico

Estados Unidos deportó a República Dominicana a un exoficial de la policía local acusado de encabezar una red de tráfico de drogas, tras ser arrestado en una redada, informaron autoridades dominicanas el miércoles.

En 2015 se decomisó en el principal aeropuerto dominicano un cargamento de 454 kilogramos de cocaína procedente de Venezuela. Por el hecho nueve implicados fueron condenados a penas de prisión de entre cinco y 30 años.

La justicia dominicana emitió una alerta migratoria en 2019 contra el exteniente coronel Hans Lluberes. Un tribunal lo declaró en "rebeldía por "ausentarse del proceso judicial y ser el presunto cabecilla" de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Lluberes llegó el martes en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos, "en calidad de deportado", informaron la Procuraduría y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en un comunicado conjunto.

Prófugo

Es acusado de "ser el presunto cabecilla de una red de narcotráfico que introdujo al país nueve maletas (...) con 450 paquetes de cocaína, con un peso de 454 kilogramos", añadió el comunicado.

Estuvo prófugo durante años y autoridades estiman que logró llegar a Estados Unidos al escapar a través de la selva del Darién, que atraviesa Colombia y Panamá.

En 2024 República Dominicana incautó 37.2 toneladas de cocaína.