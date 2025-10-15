RD inaugura la Semana Dominicana en Canadá 2025 para promover cultura, el turismo y la inversión

La Embajada de la República Dominicana en Canadá dio apertura a la Semana Dominicana en Canadá 2025, que se realizará los días 15 y 16 de octubre en la ciudad de Toronto. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en Canadá dio apertura a su Semana Dominicana 2025, que continuará los días 15 y 16 de octubre en la ciudad de Toronto. El evento busca proyectar el liderazgo, el dinamismo económico, los atractivos culturales y las oportunidades que ofrece el país.

De acuerdo con una nota de prensa, el embajador dominicano en Canadá, José Blanco Conde, resaltó la importancia de esta iniciativa como plataforma estratégica para fortalecer la relación bilateral con Canadá en áreas como comercio, inversión, turismo y conectividad logística.

"Con esta apertura consolidamos un espacio de diálogo y cooperación que permitirá avanzar en áreas clave como el comercio, la inversión, el turismo y la conectividad logística, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra relación bilateral", afirmó Blanco.

Entrega de reconocimientos

El comunicado señala que la ceremonia incluyó una muestra de la cocina criolla a cargo de la chef Dayanny de la Cruz, quien recibió un reconocimiento por promover la gastronomía nacional en escenarios internacionales. Asimismo, el escultor Juan Trinidad fue homenajeado por su contribución al arte y la cultura dominicana.

El alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe, entregó una proclama oficial en reconocimiento a la iniciativa, mientras que el embajador Blanco obsequió a la Alcaldía un busto de Juan Pablo Duarte en nombre del Gobierno dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/15/whatsapp-image-2025-10-15-at-32928-pm-603be547.jpeg Parte de la delegación de RD en la apertura de la Semana Dominicana en Canadá 2025. (FUENTE EXTERNA)

Parte de la agenda

Durante los próximos días, la delegación dominicana, integrada por representantes gubernamentales y del sector privado, sostendrá encuentros con autoridades federales, provinciales y parlamentarias, así como con líderes empresariales.

La agenda incluye paneles sobre temas de comercio, inversión, turismo, conectividad aérea y logística, además de una mesa redonda sobre minerales críticos y tierras raras, y una visita a las instalaciones de la empresa Bombardier, líder en el sector de la aviación canadiense, entre otras.

Entre los funcionarios dominicanos presentes destacan Andrés Bautista García, ministro Administrativo de la Presidencia; Sigmund Freund, ministro de Administración Pública y director ejecutivo del Fideicomiso ProPedernales; Miguel Díaz, viceministro de Minas; Jean Luis Rodríguez, director de la Autoridad Portuaria Dominicana; Héctor Porcella, presidente de la Junta de Aviación Civil, así como otros funcionarios.

Esta edición se enmarca en el Mes de la Herencia Hispana y el Foro Global de Toronto, proyectándose como plataforma estratégica de cara a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre en la República Dominicana