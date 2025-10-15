María Elvira Salazar reacciona a la ausencia de Gustavo Petro en la Cumbre de las Américas

La congresista republicana de origen cubano María Elvira Salazar reaccionó este miércoles a la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no asistir a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre próximo en Punta Cana, República Dominicana.

A través de su cuenta en la red social X, Salazar ironizó sobre la ausencia del mandatario colombiano y cuestionó su postura frente a los desafíos democráticos del continente.

"Oh no, ¡qué pena! Me imagino que Petro tenía muchísimo que aportar en temas como la seguridad del hemisferio y el camino hacia la democracia en las tiranías del continente", escribió la legisladora.

"Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia", agregó.

Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia. https://t.co/m3RoMLNJEw — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) October 15, 2025

Salazar cuestiona postura de Petro

La reacción de Salazar se produce luego de que Petro anunciará que no asistirá al encuentro regional en protesta por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que no fueron invitados por decisión del país anfitrión.

El mandatario colombiano expresó que "el diálogo no comienza con exclusiones", y que su ausencia busca enviar un mensaje a favor de la inclusión y la soberanía regional.

"No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones", escribió Petro en una extensa publicación en su cuenta de X.

La Cumbre de las Américas 2025, organizada por la República Dominicana, se prepara en medio de tensiones políticas por la exclusión de ciertos gobiernos y las reacciones de líderes de la región que han decidido no participar, como México también.