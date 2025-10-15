×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cierre de Gobierno
Cierre de Gobierno

Pese al cierre del Gobierno, EE. UU. mantiene deportaciones y arrestos de migrantes dominicanos

Esta semana llegaron más de 100 dominicanos deportados desde Estados Unidos

    Expandir imagen
    Pese al cierre del Gobierno, EE. UU. mantiene deportaciones y arrestos de migrantes dominicanos
    Omar Adalberto González Peguero, uno de los dominicanos arrestados durante el cierre de gobierno de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    Aunque los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevan tres semanas trabajando sin recibir salario debido al cierre del Gobierno federal, las operaciones migratorias continúan activas en Estados Unidos.

    Los arrestos de inmigrantes indocumentados y los vuelos de repatriación hacia República Dominicana y otros países no se han visto interrumpidos por la parálisis administrativa que afecta a varias agencias federales desde hace más de 15 días.

    "Mientras muchos estadounidenses disfrutaron del fin de semana festivo, nuestras valientes fuerzas del orden trabajaron sin goce de sueldo debido al cierre gubernamental impuesto por los demócratas, y continuaron arrestando a los peores delincuentes, arriesgando sus vidas para detener a asesinos, pedófilos y otros criminales en serie", publicó el Departamento de Seguridad Nacional en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una lista de inmigrantes arrestados en la que figuran varios dominicanos.

    • El martes, República Dominicana recibió 105 nacionales deportados desde Estados Unidos, en su mayoría migrantes indocumentados, según confirmaron autoridades dominicanas.
    RELACIONADAS

    Funcionarios estadounidenses explicaron que las operaciones consideradas "esenciales para la seguridad nacional", como la aplicación de leyes migratorias y las deportaciones, permanecen activas pese al cierre.

    Cierre del Gobierno

    El cierre del Gobierno, provocado por la falta de acuerdo en el Congreso sobre el nuevo presupuesto federal, ha afectado el funcionamiento de múltiples dependencias, pero no ha detenido las actividades vinculadas a la seguridad y al control fronterizo.

    Fuentes del ICE indicaron que las deportaciones continuarán "de acuerdo con la programación establecida", mientras se mantenga disponible el personal esencial.

    Entre los dominicanos detenidos durante este periodo se encuentra Omar Adalberto González Peguero, identificado por el DHS como un "delincuente indocumentado de la República Dominicana". El hombre fue arrestado y condenado en Paterson, Nueva Jersey, por falsificación de documentos, entre ellos cheques, giros postales y transferencias sin fondos.

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.