Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Revelan plan de Trump para derrocar a Maduro con acciones secretas

    Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela
    ARCHIVO - Esta foto de archivo del 13 de abril de 2016 muestra el sello de la CIA en su sede en Langley, Virginia.

    (AP)

    La administración del presidente Donald Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A.) a llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, según reveló este miércoles The New York Times, citando a altos funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.

    De acuerdo con el reportaje firmado por Julian E. Barnes y Tyler Pager, la medida forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y contempla la posibilidad de ejecutar operaciones letales dentro del territorio venezolano o en el Caribe, ya sea de forma unilateral o en coordinación con el ejército estadounidense.

    El diario neoyorquino señala que el Pentágono está elaborando opciones militares para consideración del presidente Trump, incluyendo ataques selectivos en Venezuela.

    • En la región habría ya unos 10,000 soldados estadounidenses desplegados, la mayoría en Puerto Rico, además de una flotilla naval con ocho buques de guerra y un submarino.
    Sin reacciones

    El plan, identificado como un “hallazgo presidencial”, habría sido diseñado por el secretario de Estado Marco Rubio junto al director de la C.I.A., John Ratcliffe, con el objetivo de derrocar al mandatario venezolano.

    Ni la Casa Blanca ni la C.I.A. comentaron sobre la información. The New York Times recuerda que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por datos que conduzcan a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por la justicia estadounidense.

