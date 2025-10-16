Operaciones Especiales de EE. UU. despliegan helicópteros cerca de Venezuela

Helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk del 1-214º CAB (Wiesbaden) despegando durante el ejercicio de la OTAN Falcon Spring. Países Bajos - 16 de mayo de 2025. ( SHUTTERSTOCK )

La unidad de aviación de élite de Operaciones Especiales del ejército estadounidense habría realizado vuelos en aguas del Caribe a menos de 90 millas de la costa venezolana en los últimos días, según informaciones divulgadas por The Washington Post.

Los helicópteros, involucrados en ejercicios de entrenamiento, podrían estar preparándose para operaciones contra narcotraficantes, incluyendo posibles misiones dentro de Venezuela, indicaron funcionarios estadounidenses.

En los últimos días, el ejército ha atacado al menos cinco embarcaciones que transportaban presuntamente drogas en aguas internacionales, dejando un saldo de al menos 27 muertos. El presidente Donald Trump autorizó a la CIA a realizar misiones dentro del país, según informó el miércoles.

Imágenes difundidas en redes sociales a principios de octubre mostraban helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk sobre plataformas petroleras cerca de Trinidad y a unos 90 millas de la costa venezolana.

Expertos señalan que podrían ser operados por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, unidad que apoya misiones de Navy SEALs, Boinas Verdes y Fuerza Delta, incluyendo operaciones complejas como el ataque a Osama bin Laden.

El uso de los Little Birds sugiere preparación para misiones que involucren tropas en tierra, mientras que los Black Hawks podrían brindar transporte adicional, apoyo y rescate en combate. Según un funcionario, los vuelos son parte del entrenamiento rutinario y no deben interpretarse como pruebas de ataques terrestres contra Venezuela.

El MV Ocean Trader, buque comercial adaptado como base flotante de operaciones especiales, podría estar vinculado a estas aeronaves. El barco tiene capacidad para unas 200 personas, de las cuales unas 150 se dedican a misiones especiales, y puede albergar varios helicópteros y brindar mantenimiento y reabastecimiento de combustible.

Cerca de una décima parte de la flota naval estadounidense está actualmente en la región, incluyendo submarinos, destructores y cazas F-35 en Puerto Rico. También se han movilizado aviones de transporte C-17 Globemaster hacia Santa Cruz, Islas Vírgenes, cerca del Ocean Trader.

Venezuela cuenta con sistemas de defensa aérea rusos, como misiles S-300 y armas portátiles de corto alcance, que podrían representar riesgos para los helicópteros estadounidenses si entran en territorio venezolano.

Recientes intentos bipartidistas en el Senado para bloquear los ataques letales de la administración Trump contra presuntos narcotraficantes venezolanos fracasaron, mientras legisladores demócratas criticaron la falta de transparencia sobre las víctimas y el uso de fuerza letal en lugar de interceptar embarcaciones en alta mar.