Exfuncionario dominicano acusado de narcotráfico viaja a Miami para entregarse a la justicia de EE. UU.

Gaspar Antonio Polanco Virella, acusado por las autoridades de Estados Unidos de formar parte de una red internacional de narcotráfico junto al exasesor honorífico para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge Puras, viajó la mañana de este jueves a Miami para entregarse voluntariamente.

El dominicano partió a las 10:23 de la mañana en el vuelo comercial 1856 de American Airlines desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

A su llegada a Miami, Polanco Virella —quien se desempeñó como director de Servicios Públicos de la Alcaldía del Distrito Nacional— será arrestado por las autoridades federales para responder a los cargos de narcotráfico que se le imputan.

Hasta el momento, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) no ha emitido declaraciones sobre el arresto ni sobre el avance de la investigación.

PRM se desliga

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se desligó de ambos exfuncionarios, asegurando que la organización "ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública", principios que —afirmó— constituyen el núcleo de su identidad institucional y su compromiso con la nación dominicana.

Asimismo, se espera que Jorge Puras, también vinculado en el expediente, se entregue de manera voluntaria ante la justicia estadounidense, según confirmó una fuente cercana al caso.

De acuerdo con las investigaciones, las operaciones ilícitas se habrían realizado entre 2003 y 2019. Jorge Puras fue desvinculado de su cargo mediante el decreto 273-25, emitido el 23 de mayo, luego de que las autoridades estadounidenses notificaran a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre la investigación.