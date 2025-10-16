Polanco Virella y Jorge Puras enfrentan en la Florida prisión perpetua e incautación de bienes

Según las investigaciones, Polanco Virella y Jorge Puras, quien fue asesor honorífico del Poder Ejecutivo para Zonas Francas y actual tesorero del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, habrían participado en operaciones de tráfico de drogas. ( FREEPIK )

Los dominicanos Fabio Augusto Jorge Puras, citado como "El Vecino", y Gaspar Antonio Polanco Virella, llamado "El Grande", son acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida por los cargos de distribución e importación de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el documento de acusación fechado el 30 de septiembre de 2025 al que Diario Libre tuvo acceso, un gran jurado federal imputa a Jorge Puras y Polanco Virella , por conspirar para distribuir y para importar al menos cinco kilogramos cocaína, entre 2019 y diciembre de 2020, en Colombia, República Dominicana, el condado de Miami-Dade y otros lugares.

El primer cargo acusa a ambos de conspirar para distribuir cocaína sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos, Sección 963, que penaliza la conspiración para cometer delitos de narcotráfico internacional.

El segundo cargo se refiere a la conspiración para importar cocaína desde el extranjero hacia Estados Unidos, también en violación del artículo 963, en relación con las secciones 952(a) y 959(a) del mismo título.

La hoja de penalidades anexa al expediente judicial establece que cada uno de los dos cargos conlleva una pena máxima de cadena perpetua y una mínima obligatoria de diez años de prisión, además de una multa de hasta diez millones de dólares y libertad supervisada de entre cinco años y cadena perpetua tras el cumplimiento de la pena.

El documento federal señala que, tras su entrega voluntaria, Polanco Virella será procesado por el tribunal del Distrito Sur de Florida.

Cláusulas de acusación

La acusación incluye cláusulas de confiscación de bienes, conforme al Título 21, Sección 853, que permiten al Gobierno estadounidense reclamar cualquier propiedad o recurso financiero derivado de la presunta actividad delictiva.

Según las investigaciones, tanto Polanco Virella como Jorge Puras —quien fue asesor honorífico del Poder Ejecutivo para Zonas Francas y actual tesorero del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas— habrían participado en operaciones de tráfico de drogas.

Las autoridades dominicanas confirmaron que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) colaboró con la DEA en la investigación y que ambos acusados decidieron entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, ni la DEA ni la Fiscalía del Distrito Sur de Florida han emitido declaraciones públicas sobre los próximos pasos procesales del caso.