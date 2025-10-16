Seis países se han ausentado de la Cumbre de las Américas en su historia

Líderes de América en la IX Cumbre de las Américas celebrada en 2022 en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Desde la primera edición de la Cumbre de las Américas en 1994, solo seis naciones se han ausentado en alguna ocasión. Cuba, Nicaragua y Venezuela no han asistido debido a que no recibieron invitación, mientras que Ecuador, México y Colombia optaron por no participar en señal de rechazo a la exclusión de esos países.

Esta es la primera vez que Colombia decide no participar en la Cumbre. En el caso de Ecuador, que no asistió en 2012, el expresidente Rafael Correa alegó que no participaría en protesta por la decisión de Estados Unidos de no invitar a Cuba.

Por su parte, México se ausentó en 2022 y también lo hará en la presente edición, nuevamente en señal de desacuerdo por la exclusión de ciertos países.

Participación de Cuba

Desde la creación de la Cumbre, Cuba ha participado en dos ocasiones: la primera vez fue en 2015, tras recibir una invitación de Panamá, y posteriormente en 2018, cuando fue invitada por Perú. Estas participaciones corresponden a las VII y VIII Cumbres, respectivamente.

Cuba estuvo ausente durante más de dos décadas, debido a que no formaba parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 1962.

Participación de Venezuela

De las diez ediciones realizadas de la Cumbre, Venezuela tuvo una participación activa desde 1994 hasta 2009. Sin embargo, en 2012, el entonces presidente Hugo Chávez no asistió personalmente por problemas de salud, enviando en su representación a Nicolás Maduro, quien en ese momento se desempeñaba como canciller.

Posteriormente, en 2015 con Maduro ya en el poder, recibió una invitación de Panamá para participar en la Cumbre de 2015, siendo presidente de Venezuela, en medio de una fuerte polémica con Estados Unidos.

A partir de 2018, Venezuela no ha sido invitada a la Cumbre por diversas razones. Luego de haber sido invitado, el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, decidió retirar la invitación al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para asistir a la octava Cumbre de las Américas.

Kuczynski, a través de su canciller, envió una carta al entonces canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, donde le informaba la decisión de retirar la invitación al Gobierno de Maduro, "conforme a lo establecido en la Declaración de Quebec adoptada en la III Cumbre de las Américas en 2001".

En el 2022, en la cumbre celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, el país norteamericano decidió no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela, porque eran países que no "respetan la democracia".

La X cumbre

La cumbre será celebrada este año en Punta Cana, República Dominicana, y Venezuela no recibió invitación para participar.

La Cancillería dominicana explicó que el Gobierno de Luis Abinader busca garantizar la inclusión en la organización del encuentro; sin embargo, ante la polarización regional, se optó por "priorizar el éxito de la Cumbre, extendiendo la invitación al mayor número posible de países".

En ese sentido, señaló que "la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, no forman parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro".

_

