Embajada de EE. UU. explica cómo verificar si una visa fue cancelada

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este viernes que el Departamento de Estado no está obligado a notificar al titular de un visado cuando este ha sido cancelado. Asimismo, facilitó un enlace en el que las personas pueden consultar el estatus de su visa.

"En algunos casos poco frecuentes, personas cuya visa estadounidense aún aparezca válida pueden ser rechazadas al abordar un vuelo o al ingresar a los Estados Unidos", explicó la embajada en respuesta a una solicitud de información realizada por Diario Libre.

Recientemente, en redes sociales se han difundido publicaciones que indican que algunos viajeros se han enterado de la cancelación de su visa al intentar ingresar a Estados Unidos o a otro país que permite la entrada con visado estadounidense. Estas personas habrían acudido luego a la embajada, donde recibieron orientación sobre cómo proceder.

Consultar status

En relación con estos casos, la sede diplomática aclaró que, si una visa ha sido cancelada, el interesado debe presentar una nueva solicitud, y no llamar a la embajada para consultar el estatus de su visado.

"Si el sitio web CEAC indica que su visa fue revocada y desea viajar a los Estados Unidos, debe presentar una nueva solicitud de visa de no inmigrante y pagar una nueva tarifa MRV", indicó la embajada.

"Por favor, lleve a su entrevista toda la documentación relevante, incluidos los registros de viajes anteriores hacia y desde los Estados Unidos. En ese momento, el oficial consular determinará su elegibilidad para obtener una nueva visa de no inmigrante", concluyó el comunicado.

Para confirmar si una visa fue cancelada o continúa vigente, los interesados pueden acceder al siguiente enlace:

https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx



