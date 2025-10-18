VIDEO | ¿Cuál es la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe?
Estados Unidos lleva seis operaciones de ese tipo desde que comenzó su despliegue militar ; más de 25 personas han muerto
El presidente estadounidense Donald Trump, confirmó que la operación que llevó a cabo el 16 de octubre dejó dos tripulantes muertos y dos vivos. Los dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense contra un submarino supuestamente cargado de drogas, serán enviados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, y no serán procesados por el país que efectuó su detención.
Es la sexta operación que Estados Unidos ejecuta desde que comenzó su despliegue militar en aguas internacionales frente a Venezuela. Jaime Abedrapo, doctor en derecho internacional y relaciones internacionales, analizó el panorama.