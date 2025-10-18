×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ataques en el Caribe
ataques en el Caribe

VIDEO | ¿Cuál es la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe?

Estados Unidos lleva seis operaciones de ese tipo desde que comenzó su despliegue militar ; más de 25 personas han muerto

  • France 24 - Twitter
  • France 24 - Facebook

El presidente estadounidense Donald Trump, confirmó que la operación que llevó a cabo el 16 de octubre dejó dos tripulantes muertos y dos vivos. Los dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense contra un submarino supuestamente cargado de drogas, serán enviados a sus países de origen, Colombia y Ecuador, y no serán procesados por el país que efectuó su detención.

Es la sexta operación que Estados Unidos ejecuta desde que comenzó su despliegue militar en aguas internacionales frente a Venezuela. Jaime Abedrapo, doctor en derecho internacional y relaciones internacionales, analizó el panorama.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook