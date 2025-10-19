Marchamalo dedica su Feria Intercultural a la República Dominicana

El cónsul de la República Dominicana en Madrid, José Marte Piantini, durante la celebración de la IV Feria Provincial Intercultural "Marchamalo entre Culturas". ( FUENTE EXTERNA )

La IV Feria Provincial Intercultural "Marchamalo entre Culturas" se realizó el pasado sábado dedicada a la República Dominicana y en cuya jornada se resaltaron los lazos de hermandad entre España y la comunidad dominicana residente.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Marchamalo, reunió a autoridades locales, asociaciones culturales y miembros de la diáspora dominicana en una celebración marcada por la diversidad, la convivencia y el intercambio cultural.

El cónsul general dominicano en Madrid, José Marte Piantini, encabezó la delegación oficial junto al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, destacando la importancia de la integración y la participación activa de los dominicanos en la vida social y cultural de España.

La programación incluyó un colorido pasacalle, presentaciones artísticas, exhibiciones culturales y una muestra gastronómica dominicana, que cautivó a los asistentes con los sabores y ritmos del país caribeño.

Cooperación

Según una comunicación de prensa, también participaron la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo, y el diputado dominicano de ultramar Julio César López, quienes resaltaron la relevancia de espacios que promueven la cohesión social y la integración de las comunidades migrantes.

El Consulado General de la República Dominicana en Madrid agradeció la dedicatoria a la República Dominicana y reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que fortalezcan los vínculos de amistad y cooperación entre ambos pueblos.