Marchamalo dedica su Feria Intercultural a la República Dominicana

La programación incluyó un colorido pasacalle, presentaciones artísticas y una muestra gastronómica dominicana

    Expandir imagen
    Marchamalo dedica su Feria Intercultural a la República Dominicana
    El cónsul de la República Dominicana en Madrid, José Marte Piantini, durante la celebración de la IV Feria Provincial Intercultural "Marchamalo entre Culturas". (FUENTE EXTERNA)

    La IV Feria Provincial Intercultural "Marchamalo entre Culturas" se realizó el pasado sábado dedicada a la República Dominicana y en cuya  jornada se resaltaron los lazos de hermandad entre España y la comunidad dominicana residente.

    El evento, organizado por el Ayuntamiento de Marchamalo, reunió a autoridades locales, asociaciones culturales y miembros de la diáspora dominicana en una celebración marcada por la diversidad, la convivencia y el intercambio cultural.

    El cónsul general dominicano en Madrid, José Marte Piantini, encabezó la delegación oficial junto al alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban Santamaría, destacando la importancia de la integración y la participación activa de los dominicanos en la vida social y cultural de España.

    • La programación incluyó un colorido pasacalle, presentaciones artísticas, exhibiciones culturales y una muestra gastronómica dominicana, que cautivó a los asistentes con los sabores y ritmos del país caribeño.

    Cooperación

    Según una comunicación de prensa, también participaron la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón Alcorlo, y el diputado dominicano de ultramar Julio César López, quienes resaltaron la relevancia de espacios que promueven la cohesión social y la integración de las comunidades migrantes.

    El Consulado General de la República Dominicana en Madrid agradeció la dedicatoria a la República Dominicana y reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que fortalezcan los vínculos de amistad y cooperación entre ambos pueblos.

