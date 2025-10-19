×
Índice de Pasaportes Henley 2025
El pasaporte dominicano desciende al puesto 71 de índice global; permite viajar sin visa a 72 países

República Dominicana y Malawi comparten posición en el Índice de Pasaportes Henley 2025

    El pasaporte dominicano desciende al puesto 71 de índice global; permite viajar sin visa a 72 países
    Dos ejemplares del pasaporte dominicano. (SHUTTERSTOCK)

    El pasaporte de República Dominicana descendió tres posiciones en el Índice de Pasaportes Henley 2025, al pasar del puesto 68 que tenía en el 2024 al 71, aunque los dominicanos ahora pueden ingresar sin visa a 72 destinos, dos más que en julio pasado.

    Actualmente, el país comparte la posición 71 con Malawi, una nación ubicada en el sureste de África, considerada entre las menos desarrolladas y más densamente pobladas del continente, de acuerdo con el informe de Henley & Partners.

    El ranking es encabezado por tres países asiáticos: Singapur, Corea del Sur y Japón.

    En julio, el Gobierno dominicano había destacado un avance de nueve lugares, con acceso a 70 países, según los datos divulgados por el entonces vocero de la Presidencia, Homero Figueroa.

    El Índice Henley clasifica los pasaportes según la cantidad de países que permiten el ingreso sin requerir visa previa, convirtiéndose en un indicador de la libertad de viaje y de la percepción internacional sobre cada nación.

    Países a visitar sin visa

    A continuación, la lista de los países a los que los dominicanos pueden ingresar sin visa:

    • América

    El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú.

    También: Montserrat, territorio británico de ultramar, América (Caribe).

    • África

    Angola, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Gambia, Guinea-Bisáu, Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

    • Asia

    Armenia, Bangladés, Camboya, Catar, Corea del Sur, Filipinas, Georgia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Palestina, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía y Uzbekistán.

    También: Hong Kong, región administrativa especial de China, Asia Oriental. Macao, región administrativa especial de China, Asia Oriental, y Taiwán, Estado con reconocimiento limitado, Asia Oriental.

    • Oceanía

    Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Palaos, Samoa y Tuvalu.

    También: Islas Cook, territorio en libre asociación (Nueva Zelanda), y Niue, territorio en libre asociación (Nueva Zelanda).

