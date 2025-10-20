Embajada de EE. UU. en RD pide no llamar para consultar si su visa fue cancelada

Fotografía de archivo de la fachada de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana solicitó a los portadores de visa no llamar a la sede diplomática para confirmar el estatus de su visa ni si esta ha sido cancelada.

La advertencia responde a publicaciones recientes en redes sociales, donde algunos viajeros aseguraron haberse enterado de la cancelación de su visa al intentar ingresar a Estados Unidos o a otros países que permiten la entrada con visa estadounidense.

Según estos viajeros, al acudir a la embajada recibieron orientación sobre su estatus y sobre los pasos para solicitar una nueva visa, lo cual fue desmentido.

"El Departamento de Estado de los Estados Unidos no está obligado a notificar a un titular de visa que su visa ha sido revocada. Por favor, no llame a la Embajada para averiguar si su visa ha sido revocada", declaró la embajada a Diario Libre.

Nueva solicitud

La sede diplomática aclaró que, en caso de que una visa haya sido cancelada, el interesado debe presentar una nueva solicitud y no llamar a la embajada para consultar su estatus. Además, la misión diplomática proporcionó un enlace oficial donde se puede verificar si un visado ha sido cancelado.

"En algunos casos poco frecuentes, personas cuya visa estadounidense aún aparezca válida pueden ser rechazadas al abordar un vuelo o al ingresar a los Estados Unidos", explicó la embajada.