Crisis Colombia-EE. UU.
Crisis Colombia-EE. UU.

Colombia denuncia una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos

El presidente estadounidense advierte sobre posible intervención en Colombia debido al narcotráfico.

    Colombia denuncia una amenaza de invasión de Estados Unidos
    El presidente de Colombia Gustavo Petro. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este lunes una "amenaza" de "invasión" del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano.

    Trump detuvo el domingo el apoyo económico a Bogotá por supuestamente "fomentar" el narcotráfico y afirmó que debería "cerrar" los narcocultivos de "inmediato, o Estados Unidos se los cerrará".

    • Benedetti aseguró que se trata de una "amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia". "No me imagino cerrando unas hectáreas si no es de esa forma, si no es invadiendo", dijo a Blu Radio.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.