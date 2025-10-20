La nueva embajadora de EE. UU. llegará el miércoles al país

Leah Francis Campos, nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, llegará al país el miércoles, informó este lunes el canciller Roberto Álvarez.

"Afortunadamente en este caso, la embajadora propuesta, designada, sí fue confirmada recientemente, después de siete u ocho meses y estará llegando este miércoles", declaró Álvarez ante una pregunta en LA Semanal con la Prensa en el Palacio Nacional.

El canciller también anunció que Campos presentará las copias de sus cartas credenciales el jueves y, próximamente, se reunirá con el presidente Abinader.

Campos fue confirmada en el cargo el pasado 7 de octubre por el Senado de Estados Unidos, tras ser nominada por el presidente Donald Trump y luego de varios meses de espera.

La confirmación se produjo mediante una votación en bloque, junto a más de un centenar de nominaciones pendientes del presidente Donald Trump, que habían permanecido estancadas en el Congreso debido a disputas entre senadores republicanos y demócratas.

¿Quién es Leah Francis Campos?

La confirmada embajadora es madre de cuatro hijos y proviene de una familia "de patriotas" católica de Arizona. Siendo devota católica se ha posicionado a favor de la vida y la familia, y defiende la economía de libre mercado.

En 2012 comenzó su vida política participando en las elecciones primarias por el Partido Republicano para ser representante del Distrito 9 de Arizona para la Cámara de Representantes.

Por medio de un comunicado realizado por el presidente Trump en diciembre del año pasado informó que Campos sirvió a Estados Unidos como oficial de casos de la CIA antes de convertirse en asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Durante su audiencia de confirmación, en mayo pasado, Francis Campos resaltó los orígenes como inmigrantes de sus padres y se presentó como un "producto del sueño americano" ante los senadores del comité que evaluaron su capacidad para ocupar el puesto.