Arrestan a dominicana y la acusan de asesinar a sus hijos recién nacidos en el Bronx

Stephanie Castillo es sacada esposada de la comisaría 44 para comparecer ante la justicia. ( FUENTE EXTERNA )

Casi cinco años después del hallazgo que conmocionó a el Bronx, la Policía de Nueva York anunció el arresto de la dominicana Stephanie Castillo, de 36 años, acusada de asesinar a sus dos bebés recién nacidos y arrojarlos a la basura detrás de un edificio de apartamentos el 9 de noviembre de 2020.

Castillo, quien vivía en el mismo edificio de College Avenue, en el vecindario de Claremont, al momento de los hechos, fue acusada formalmente el 25 de julio por seis cargos de asesinato y seis de homicidio involuntario. La policía informó que, hasta el momento, no se ha determinado el motivo del crimen.

Sin embargo, los forenses aseguraron que los recién nacidos murieron a causa de un traumatismo contundente, por lo que el hecho fue declarado como homicidio.

El caso se remonta al 9 de noviembre de 2020, cuando el superintendente del edificio descubrió los cuerpos de dos recién nacidos —gemelos varones— en el área de desechos del inmueble. Ambos presentaban signos de haber sido golpeados hasta la muerte y aún tenían el cordón umbilical adherido.

Comunidad consternada

Castillo fue sacada esposada de la comisaría 44 para comparecer ante la justicia. Evitó hacer comentarios mientras era trasladada ante los medios.

El hallazgo provocó una profunda conmoción en la comunidad. Desde entonces, vecinos del área organizan una vigilia anual en memoria de los pequeños. Los detectives que trabajaron en el caso los bautizaron simbólicamente como Zeke y Zane, y organizaron un funeral en su honor.

"Es importante mantener viva su memoria. Hay una familia que hoy debería estar celebrando el cumpleaños de un niño de cuatro años, y seguimos aquí, recordándolos cada año", declaró en 2024 la detective Brianna Constantino, del Departamento de Policía de Nueva York, a amNewYork.

El jefe del departamento, Michael Baldassano, explicó que el avance decisivo se logró gracias al uso de tecnología moderna de ADN y genealogía genética investigativa (IGG), una técnica que permitió vincular directamente a Castillo con el crimen.

"Las pruebas de ADN nos llevaron hasta la autora. Este caso nunca se detuvo; nuestros detectives se mantuvieron firmes, convencidos de que lograríamos un arresto", dijo Baldassano, quien agradeció también la colaboración de los residentes de el Bronx por aportar pistas durante los cinco años de investigación.

"El Departamento de Policía de Nueva York nunca se rinde. Investigamos cada caso hasta llegar a la verdad", agregó.