Una bebé recién nacida fue hallada abandonada el lunes en las escaleras que conducen a una parada del tren de Nueva York, en Midtown Manhattan.

La Policía de Nueva York (NYPD por sus siglas en inglés) informó que recibió una llamada anónima al 911 a las 9:27 a.m. alertando sobre el hallazgo. La bebé, que estaba consciente y alerta, fue trasladada a un hospital cercano, donde se reporta en condición estable.

Esta mañana, el NYPD divulgó un video de vigilancia que muestra a una mujer cargando a la niña antes de que fuera abandonada. Las autoridades indicaron que aún no está claro si la mujer tiene algún vínculo con la menor.

El hallazgo ocurrió en las escaleras que conducen al andén con dirección al sur de la estación 34th St–Penn Station, ubicada junto a la emblemática tienda por departamentos Macy´s, una de las más grandes del mundo, según informó Associated Press.

Lo que se sabe

Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre la madre de la bebé ni las circunstancias del abandono. "Lo llamo el ´Milagro de la Calle 34´", comentó a la prensa Demetrius Crichlow, presidente de MTA New York City Transit, en alusión a la clásica película navideña de 1947.

Las autoridades recordaron que los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut cuentan con leyes de refugio seguro (Safe Haven Law), que permiten a los padres entregar de forma anónima y sin consecuencias legales a bebés de hasta 30 días de nacidos en hospitales, estaciones de policía o bomberos, entre otros lugares designados.

También se permite dejarlos bajo el cuidado de otra persona y notificar de inmediato a las autoridades.