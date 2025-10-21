Reconocen a la dominicana Laura Jiménez por su trayectoria en política estadounidense

La Cámara de Diputados reconoció este martes a la dominicana Laura Jiménez Pimentel, por su destacada trayectoria en la política estadounidense y defensa social en favor de los latinos en Estados Unidos.

"Esta distinción es la más especial que he recibido, principalmente porque viene de mi patria, de mi gente. Mi carrera incluye años de trabajo en el Senado Estatal de la Florida, por eso tengo un gran respeto y aprecio por la labor legislativa", expresó Jiménez durante el acto en el Congreso Nacional.

La resolución que otorgó el reconocimiento fue propuesta por las diputadas Ycelmary Brito O´Neal y Yudelka de la Rosa, quienes destacaron la trayectoria de Jiménez como "ejemplo de esfuerzo y superación en el extranjero".

"Como joven y como mujer, me siento representada en ti, Laura. Gracias por abrir camino a tantas niñas y jóvenes que no siempre han tenido una silla, y tú lo lograste", expresó Brito O´Neal.

De su lado, De la Rosa resaltó la importancia del liderazgo de Jiménez y su compromiso con la equidad y la participación política de la comunidad dominicana en el exterior.

Trayectoria de Laura

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/21/whatsapp-image-2025-10-21-at-53919-pm-35296f92.jpeg Laura Jiménez Pimentel. (SAMIL MATEO)

En abril de 2021, Jiménez fue designada como asesora senior en el Departamento de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, durante la administración del expresidente Joe Biden.

Desde ese cargo, ha impulsado políticas de inclusión y fortalecimiento de la participación latina.

Nació en Santo Domingo, y es hija del periodista y productor Cristhian Jiménez y de Vilma Pimentel.

Es licenciada en Ciencias Políticas por la Florida Atlantic University.

Su carrera política se ha desarrollado principalmente en el estado de Florida. Fue jefa de gabinete del senador estatal José Javier Rodríguez, donde trabajó en temas de inmigración, equidad educativa y reforma electoral.

En el ámbito nacional, se desempeñó como directora de Participación Latina en la campaña presidencial de Joe Biden en 2020. También participó en las campañas de Hillary Clinton (2016) y Andrew Gillum (2018).