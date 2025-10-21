Colombia y Estados Unidos dan los primeros pasos para superar la crisis diplomática

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia del presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), durante su reunión con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, este lunes, en Bogotá (Colombia). ( EFE )

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática generada este domingo después de que el presidente Donald Trump anunciase el fin de ayuda financiera a Colombia y llamase "líder del narcotráfico" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, informaron este martes fuentes oficiales.

Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva" que sostuvieron anoche Petro y su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el jefe de Misión de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, John T. McNamara, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, indicó la Cancillería en un comunicado.