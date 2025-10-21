Colombia y Estados Unidos dan los primeros pasos para superar la crisis diplomática
Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva"
Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos dieron los primeros pasos para superar la crisis diplomática generada este domingo después de que el presidente Donald Trump anunciase el fin de ayuda financiera a Colombia y llamase "líder del narcotráfico" a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, informaron este martes fuentes oficiales.
Ese acercamiento se dio durante una reunión "larga, franca y constructiva" que sostuvieron anoche Petro y su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el jefe de Misión de la Embajada de EE. UU. en Bogotá, John T. McNamara, en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, indicó la Cancillería en un comunicado.