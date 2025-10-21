Embajada de EE. UU. en Santo Domingo estará cerrada por el paso de la tormenta Melissa

Fachada de la embajada de EEUU en RD. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció la noche de este martes el cierre de sus operaciones consulares mañana miércoles, debido a las condiciones climatológicas provocadas por el paso de la tormenta Melissa.

La legación diplomática informó que todos los servicios y citas consulares quedarán suspendidos. Asimismo, indicó que las citas serán reprogramadas y los ciudadanos recibirán un correo electrónico con las instrucciones correspondientes.

"Quienes tengan citas para visas, pasaportes u otros servicios consulares recibirán un correo electrónico con instrucciones para reprogramar su cita", informó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Por otro lado, dijo que los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia pueden comunicarse con la embajada para recibir apoyo.

Alerta Meteorológica: Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana (21 de octubre de 2025)



Ubicación: República Dominicana



Evento: Tenga en cuenta que, debido a la Tormenta Tropical Melissa, la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo estará cerrada el... pic.twitter.com/xqHVij7Ct4 — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 22, 2025

Provincias en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta roja para Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales, debido a los intensos aguaceros y ráfagas de viento asociados al fenómeno.

Así lo informó la noche de este martes el director del COE, Juan Manuel Méndez, luego de culminar la reunión con los organismos de socorro, que encabezó el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

El nivel de alerta se debe a los aguaceros que se esperan por el paso de la tormenta tropical Melissa, la cual podría dejar acumulados de entre 300 y 500 milímetros de lluvias.