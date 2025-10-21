La Policía de Nueva York (NYPD) difundió un video que muestra a una mujer buscada para ser interrogada en relación con el hallazgo de una bebé recién nacida abandonada en una estación del Metro de Manhattan, aún con el cordón umbilical adherido.

Las imágenes, publicadas el martes, muestran a la mujer caminando por la acera cerca de la Séptima Avenida y la Calle 34, en Midtown, mientras sostiene un bulto envuelto en telas blancas. En el video se le observa vistiendo pantalones rosados, un pañuelo rojo en la cabeza y gafas.

La bebé fue encontrada alrededor de las 9:30 a. m. del lunes, durante la hora punta matutina, en el andén sur del tren 1 de la estación 34th Street–Penn Station, una de las más concurridas de la ciudad.

Niña estable

Según la policía, aproximadamente media hora antes del hallazgo, una persona no identificada ingresó a la estación y dejó a la recién nacida en el suelo, envuelta en una manta, antes de abandonar el lugar a pie.

La niña, que se encontraba consciente y alerta, fue trasladada en una patrulla al Hospital Bellevue, donde fue reportada en condición estable.

Hasta el momento, no se han realizado arrestos ni se ha determinado la relación de la mujer del video con el caso. El NYPD pidió la colaboración del público para identificarla.

