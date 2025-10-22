No hay registro de nacionalidad dominicana para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español

La esposa del jefe de Gobierno de España, María Begoña Gómez Fernández, no es dominicana, ya que nunca ha residido en la República Dominicana ni está casada con un ciudadano dominicano, dos de los requisitos esenciales para optar por la naturalización ordinaria establecidos en la Ley No. 1683 sobre Naturalización y el Reglamento No. 309-11.

Dicha normativa dispone que solo pueden adquirir la nacionalidad dominicana los extranjeros que hayan residido legal y continuamente en el país por un mínimo de dos años, o aquellos casados con ciudadanos dominicanos que residan en territorio nacional al menos seis meses después del matrimonio. Begoña Gómez no cumple ninguno de esos criterios.

Asimismo, Diario Libre comprobó que no se le ha concedido nacionalidad privilegiada, figura excepcional que requiere un decreto del Poder Ejecutivo otorgando la ciudadanía por razones de interés nacional o méritos relevantes.

En los registros de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Interior y Policía no existe decreto alguno que le confiera la ciudadanía dominicana.

Publicaciones

Pese a ello, diversos medios digitales españoles y latinoamericanos difundieron versiones infundadas que atribuían a Gómez Fernández la nacionalidad dominicana, citando como fuente al empresario Víctor de Aldama, vinculado a la trama de corrupción conocida como el caso Koldo.

Incluso un medio argentino llegó a publicar que "la esposa del presidente de España, acusada de corrupción, tiene nacionalidad dominicana".

La verificación realizada por Diario Libre confirma que no existe expediente, solicitud ni acto administrativo alguno que otorgue la nacionalidad dominicana a la esposa del presidente Pedro Sánchez.

