Embajada de EE. UU. en RD anuncia suspensión de labores para este jueves

Fachada de la embajada de EEUU en RD. ( ARCHIVO )

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este miércoles que, debido al paso de la tormenta Melissa, la institución diplomática permanecerá cerrada mañana jueves.

Informaron que las citas y servicios consulares están cancelados y serán reprogramados, y avisaron a los interesados mantenerse atentos a sus correos electrónicos, ya que por esa vía serán contactados.

Asimismo, anunciaron que el Centro de Solicitud de Visas (VAC), ubicado en el centro comercial Sambil, permanecerá cerrado.

"Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia de emergencia deben llamar al 809-567-7775. Servicios rutinarios y asistencia para ciudadanos americanos en las agencias consulares de Puerto Plata y Punta Cana continuarán, basados en la trayectoria actual de la tormenta Melissa", declara el comunicado publicado en las redes sociales de la legación.

La embajada ya se encuentra cerrada desde este miércoles debido a los efectos climatológicos de la tormenta Melissa. Además, hizo un llamado a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas, del tránsito y de los cuerpos de agua a través de fuentes oficiales.

Provincias en alerta roja

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta roja para Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales, debido a los intensos aguaceros y ráfagas de viento asociados al fenómeno.