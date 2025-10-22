Mujer es arrestada tras confesar que abandonó a su recién nacida en una estación del tren de NY

Una mujer de Queens fue arrestada y acusada este miércoles luego de admitir que abandonó a su recién nacida en una estación del metro de Manhattan, informó la policía de Nueva York.

Assa Diawara, de 30 años, confesó haber dejado a la bebé —que aún tenía el cordón umbilical— en el andén de la línea 1 en la estación 34th Street–Penn Station el lunes por la mañana, según fuentes citadas por The New York Post.

La mujer fue detenida cerca de su vivienda en Jamaica, Queens, alrededor de las 3:00 a. m. del miércoles, y enfrenta cargos de abandono infantil y poner en peligro el bienestar de un menor.

El arresto se produjo un día después de que la policía difundiera un video en el que se veía a una mujer caminando con un bulto envuelto en tela cerca de la estación poco después de las 9:00 a. m. del lunes. Los investigadores confirmaron posteriormente que se trataba de Diawara.

Hallazgo en el tren

La recién nacida fue hallada envuelta en mantas sobre el suelo del andén, durante la hora punta de la mañana, por pasajeros que alertaron a las autoridades. La bebé estaba consciente y fue trasladada en una patrulla al Hospital Bellevue, donde se reportó en condición estable.

Según fuentes policiales, Diawara habría confesado haber dado a luz y abandonado a la menor poco después. Vecinos del edificio donde reside identificaron a la mujer como la persona que aparecía en el video publicado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con la Ley de Protección de Infantes Abandonados del estado de Nueva York, los padres pueden entregar de forma anónima y sin enfrentar cargos a un bebé menor de 30 días en lugares seguros, como hospitales o estaciones de bomberos con personal. La ley, sin embargo, no ampara casos en los que el menor es dejado en la vía pública o sin supervisión.