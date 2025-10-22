Dominicana acusada de matar a sus gemelos recién nacidos en el Bronx se declara inocente

Stephanie Castillo es sacada esposada de la comisaría 44 para comparecer ante la justicia. ( FUENTE EXTERNA )

La mujer dominicana acusada de asesinar a sus gemelos recién nacidos, hallados muertos detrás de un edificio de apartamentos en el Bronx hace casi cinco años, compareció ante un tribunal de Nueva York, frente a quien se declaró no culpable.

Stephanie Castillo, de 36 años, fue instruida de cargos por asesinato y homicidio involuntario en relación con la muerte de los bebés.

Los cuerpos de los gemelos fueron descubiertos el 9 de noviembre de 2020 por un superintendente detrás de un edificio de apartamentos ubicado cerca de la calle East 171 y la avenida College, en el vecindario de Claremont, según los fiscales.

Las autoridades indicaron que los bebés presentaban traumatismo contundente y estaban envueltos en plástico. La investigación determinó que habían nacido con vida solo unas horas antes. El médico forense concluyó que las muertes fueron homicidios.

Arresto

Castillo fue arrestada en julio pasado, luego de que las pruebas de ADN la vincularan directamente con los recién nacidos. En el momento de los hechos, la mujer vivía cuatro pisos por encima del lugar donde fueron encontrados los cuerpos. Los investigadores creen que los bebés fueron arrojados por una ventana del edificio.

La acusada deberá regresar a la corte el 18 de diciembre para continuar con el proceso judicial.

Tras el hallazgo, detectives del Departamento de Policía de Nueva York organizaron un funeral en honor a los gemelos, a quienes bautizaron como Zeke y Zane.