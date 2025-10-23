Embajada de EE. UU. en RD cancela los servicios y citas para este viernes por tormenta Melissa

La Embajada de EEUU en República Dominicana. ( ARCHIVO )

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo anunció la noche de este jueves la cancelación de las citas y los servicios consulares programados para mañana viernes, debido a los efectos de la tormenta Melissa y a las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano.

La legación diplomática informó, a través de un comunicado, que quienes tengan citas para pasaportes, visas u otros servicios consulares recibirán un correo electrónico con las instrucciones para reprogramar su cita.

"El Centro de Solicitud de Visas (VAC, por sus siglas en inglés) ubicado en el centro comercial Sambil, en Santo Domingo, también permanecerá cerrado", señala el comunicado publicado en las redes sociales.

Debido al riesgo persistente que representa la Tormenta Tropical Melissa, la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo permanecerá cerrada el viernes 24 de octubre de 2025. Se cancelan todos los servicios y citas consulares.



Los ciudadanos estadounidenses que necesiten asistencia... pic.twitter.com/4VoImOciQs — EmbajadaUSAenRD (@EmbajadaUSAenRD) October 24, 2025

Para los ciudadanos estadounidenses en el país que necesiten asistencia, la embajada puso a disposición números de emergencia, así como los servicios de las agencias consulares en Puerto Plata y Punta Cana.

¿Cuáles son las provincias en alerta por la tormenta tropical?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a 11 las provincias y el Distrito Nacional alerta roja por los efectos de la tormenta tropical Melissa, que desde hace varios días incide en las condiciones meteorológicas del país.

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales. Hoy fueron incorporadas Hato Mayor, San Pedro de Macorís y La Romana.

En tanto, en alerta amarilla se mantienen La Vega, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Independencia y Bahoruco. En verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.